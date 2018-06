10 jun 2018

Quedan pocos días para que empiece uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Millones de aficionados seguirán este Mundial de fútbol que se celebra este año en Rusia. Y quizá no haya sido muy relevante una noticia que llamó mi atención. Me refiero al manual publicado por la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, para los periodistas que acuden a cubrir el certamen, que es todo un 'poema', si se me permite la expresión.

Contiene, además de los apartados habituales de recomendaciones lingüísticas y consejos prácticos, un capítulo dedicado, especialmente y casi sin venir a cuento, sobre "cómo tener alguna posibilidad de ligar con las mujeres rusas".

Mejor que contiene, debería decir contenía, porque a esta Asociacion le ha faltado tiempo para retirar ese apartado del ‘útil’ manual de viaje, al levantarse un aluvión de críticas por la publicación de dicho capítulo. Argumentan que era un error, porque era mero 'boceto', y que no había intención de publicarlo. Así, ‘arreglándolo’ todo un poco más.

Este año se han acreditado 5000 periodistas para el Mundial, de los cuales 150 son españoles. ¿Os imagináis que la Federación Española hubiera publicado algo así? Saltarían otras tantas alarmas. Y no es para menos. Un escrito nada pertinente que nos plantea preguntas.

Yo me pregunto ya, para empezar, por ejemplo: las mujeres periodistas deportivas entonces, ¿no van? ¿En Argentina no existen? ¿No ligan? ¿No necesitan manual? Y si no lo necesitan, ¿es porque alguien llegará a ellas con el manual correspondiente de cómo ligar con una mujer argentina? Imagino, también, cómo se ha sentido ese colectivo de profesionales periodistas argentinismo.

Y ya puestos, expongo otra perla: "Ellas necesitan sentirse únicas". Así, como lo estáis leyendo. Y como esas, unas cuantas lindezas que son de vergüenza ajena.

Como cabía esperar, las rusas no se han quedado calladas. Recomiendo escuchar y leer las reacciones. Lógicamente, y eso se lo digo yo a un hombre argentino y a cualquier persona, las rusas, como otras muchas mujeres de otras nacionalidades, son trabajadoras y muy disciplinadas. Como los hombres de ese país. Y con ellas, como con nadie, en estos asuntos, bromas las justas. Porque podría parecer una broma –de hecho cuando lo leí por primera vez, me lo pareció–. Pero no lo es.

Un manual para ligar con las mujeres rusas con unas recomendaciones tan absurdas como vergonzosas. Como vergonzoso puede ser que la embajadora del mundial ruso por todo el mundo sea una modelo que viaja regalando titulares sobre la belleza de las mujeres de su país. O que los periódicos deportivos saquen el 'ranking' de las modelos brasileñas que 'subirán el ánimo' de la escuadra carioca en este mundial. O que un artista como Maluma sea quien cante el himno del evento. Y seguiría así con muchos ejemplos más.

A veces pienso que una parte de la población masculina vive en otro planeta y con códigos muy distintos al resto del mundo. Y en este caso, por mucho que haya sido un error declarado, se han retratado claramente ante un colectivo que se ríe de ellos, que no de la situación. Además, ¿quien liga con quien? ¿Acaso no son las rusas igual de capaces de discernir qué compañía le convence y complace como cualquier mujer? Señores, se les ha visto un plumero que espolvorea creencia de superioridad y deja en evidencia su mediocridad.

Han conseguido, de alguna manera, que este sea el mundial de las rusas.

