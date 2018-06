11 jun 2018

Como cada verano, Leticia Sabater ya está de vuelta con una nueva canción para tratar de llenar, como ella mismo dijo el año pasado a esta publicación, "el espacio que ha dejado Georgie Dann". Este fin de semana le tocaba presentar su 'Tuku tu' en el plató de 'Sábado Deluxe'.

Lo hizo. Cantó y enseñó los movimientos que acompañan al tema a Rafa Mora. Pero antes dejó algunas de sus perlas en una minientrevista en la que no le importó hablar de todos los temas que iban saltando a la palestra.

Según entró, con un mono plateado con transparencias, dejó más que claro que la creación era obra del diseñador de cabecera de Lady Gaga y con un aire más que parecido al que lució Elena Foureira, segunda clasificada en Eurovisión 2018, en el festival de la canción.

Sin embargo, parece que el físico espectacular que mantiene, no es suficiente entre el género masculino para llamar su atención. Fue ella misma la que aseguró que, desde que se operó del ojo, no liga nada de nada. Vamos, que parece que con su estrabismo se haya ido también el morbo. No lo decimos nosotros, que ella misma fue la que arrojó esta teoría.

Leticia prefirió tomárselo con humor. Con bastante más que cuando los colaboradores recordaron la historia de aquel ex al que acababa de dejar tras prestarle 90.000 euros y que desapareció de la noche a la mañana. Cuidado, que si apareciera, ella estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad...

