12 jun 2018

Ayer, el informativo de TVE desveló la declaración judicial de Rosario Rodríguez, mujer de José Enrique Abuín 'El Chicle', que, tras hacer el relato de cómo actuó su marido el día en el que fue asesinada Diana Quer, la desimputó. Unas palabras con las que ha dejado al descubierto muchos detalles que pueden ser determinantes para al investigación.

Rosario hizo hincapié en que ella no había participado en el crimen "en ningún momento" y realizó una reconstrucción de los hechos describiendo qué había hecho José Enrique Abuín el día de marras. Esta asegura que todos se fueron a dormir... menos él.

"Mi marido salió después. Se cambió de ropa y salió. Yo siempre le seguí preguntando, mientras estuvo esa chica en la tele. Y el 'que no, que no, que no'", ha relatado dejando claro que ella siempre tuvo sospechas de que podía haber tenido algo que ver en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos.

Además, tampoco obvio el tema de esa presunta violación de su hermana a manos de su marido. "Me metí a un abogado, que se encargó de buscar pruebas. Ella dijo que no había nada evidencial de que fuese él", eran sus palabras al respecto.

Sin duda, una declaración que ayudará muy mucho ala investigación a seguir avanzando por el camino correcto hasta llegar a dar con la verdad de todo lo sucedido aquel día que la adolescente acabó por perder la vida.

