13 jun 2018

Durante todo el concurso, Kiko Hernández ha sido más que crítico Maestro Joao. Y a la madre del ya expulsado Maestro Joao le ha dolido. tamto, que el pasado lunes, durante una de las galas finales antes de que remate 'Supervivientes 2018', Benita se lo dejó claro a la presentadora, Sandra Barneda: "Estoy contenta con todo el mundo menos con Kiko Hernández".

Así que el colaborador de 'Sálvame' ha decidido dirigirse a cámara y pedirle disculpas por el daño que haya podido provocarle con sus salidas de tono. "Me rompió el corazón ver como usted ha podido sufrir por comentarios que no tienen mucha importancia, y seguramente tu hijo lo va a comprender porque son parodias", comenzaba su discurso.

"Si hay algo que me rompe el corazón es ver el sufrimiento en una persona mayor, si a usted le he hecho llorar o sufrir, le pido de rodillas mil perdones y eso no va a ocurrir jamás", proseguía Kiko con unas palabras que salían de su corazón.

"Su hijo no tiene ninguna información sucia, así que no hemos sacado nada de eso", advertía antes de finalizar con un piropo para Joao: "Tiene usted un hijo de calidad. Chapó por él. Olé por como tratas a tu madre".

