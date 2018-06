14 jun 2018

Ha dado mucho juego en la isla, convirtiéndose en cómplice de Jorge Javier Vázquez al que, tal y como él mismo dijo hace una semana, le ha ayudado a levantar el programa en momentos complicados. Y eso, en una edición que ha sido la que más audiencia ha cosechado de la historia de 'Supervivientes', es más que un éxito para el Maestro Joao.

Pero si algo ha llamado la atención de él, que llegó como un gran desconocido para el gran público, es esa relación con un joven veinteañero, Lusimi, al que se ha referido durante todo el 'reality' como su "niño". La aparición del joven en el escenario público generó un revuelo y un halo de misterio sobre qué es realmente lo que hay entre ellos.

Así que, aprovechando que estaba en plató, Vázquez se lo preguntó sin tapujos. "Solo te lo voy a preguntar una vez y ya tendremos tiempo de hablar más veces porque aquí que sepas que se ha hablado mucho… ¿Qué es para ti 'El niño'?".

Daría mi vida porque es una persona maravillosa"

"Para mí es una persona que me devolvió la vida en un momento. Es una persona importantísima. Lo adoro. Yo podría decir que lo amo porque yo en realidad a la gente no la quiero, la amo. Yo quiero la ropa, los trajes, pero a la gente la amo. Lo adoro. Daría mi vida porque es una persona maravillosa, una persona divina", era la respuesta ambigua del exconcursante de 'Supervivientes 2018'.

El presentador no se quedó contento con la contestación y fue mucho más directo: "¿Sois novios?". Y Joao fue más que tajante: "No, no".

Fin del debate. O no. Seguramente el tema siga trayendo cola.

