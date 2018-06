14 jun 2018

Estaba claro que Kiko Matamoros no volvía a 'Sálvame' para recuperar las amistades perdidas, sino para hacer una sección desde la que poder dar caña a los colaboradores y demostrar por qué la dirección del programa ha echado mano de él para realizar el papel de lo que antaño era El defensor de la audiencia.

Carlota Corredera le daba la bienvenida ayer, en su primer día de trabajo de su nueva etapa en el espacio de Telecinco y le lanzaba una pregunta clara para sentar las bases del ánimo con el que aterrizaba: "Me gustaría que dejases claro antes de las llamadas con qué intenciones desembarcas en el programa".

"Mi intención es hacer una sección que sea amena pero, evidentemente, que esto no sea un salón de masajes", era su respuesta, en la que ya se intuían las intenciones de beligerancia. Y aclaraba que no cerraba la puerta a volver como colaborador: "No descarto que, en un tiempo, quiera hacer otro programa o volver a intervenir en este como antes".

Una vez hechas las presentaciones pertinentes, daba comienzo esa sección en la que las llamadas acabaron por sacar de quicio a más de uno de los presentes. Hasta el punto de que Kiko, como ya era de esperar, tuvo algún que otro roce con Belén Esteban y Terelu Campos.

Vamos, que los miércoles va a haber un entretenimiento extra en el plató de 'Sálvame'. Kiko llega para ser incómodo.

