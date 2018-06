9 jun 2018

Primero fue María Teresa Campos y después Carlos Lozano los que ocuparon la sección semanal de 'Sálvame' dedicada a la audiencia. Ahora, Kiko Matamoros quiere volver a formar parte del equipo del programa de Telecinco y estará al frente de esa sección.

Así lo ha comunicado en directo durante el programa del viernes, algo que no ha parecido sentar muy bien a algunos de sus compañeros. Aún no ha pisado el plató de 'Sálvame' y sus palabras ya han provocado la marcha de Belén Esteban. "No tengo nada que decir, yo lo sé hace tiempo y yo vendré a trabajar. No voy a entrar en ninguna provocación. las llamadas, que serán malas seguramente, las aceptaré. Y ya está. Los dos venimos a trabajar y esperemos que en ese espacio estemos tanto él como yo en su sitio y ya", afirmó la de Paracuellos.

Kiko Matamoros hizo un paralelismo de sus compañeras con las nuevas Ministras del Gobierno de España y afirmó que a Belén Esteban no le iba a dar la de cultura, a lo que rápidamente ella respondió para después marcharse: "Dije que viniera, que él su trabajo y yo el mío, pero que a la primera provocación me iría y lo que ha hecho ha sido una provocación. Buenas tardes".

Más noticias sobre 'Sálvame'

- María Patiño confiesa los problemas de trabajar en 'Sálvame'

- Terelu Campos contesta a los ataques de Alonso Caparrós

- El enfrentamiento entre Carmen Borrego y Alonso Caparrós

- Bibiana Fernández contesta al ataque de Mila Ximénez

¿Sabías que Kiko Matamoros es Capricornio? Consulta su horóscopo