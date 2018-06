14 jun 2018

Hay gente que en redes sociales no tiene filtro, como Stefano Gabbana. El diseñador se ha convertido en el centro de la polémica, una vez más, después de cargar duramente y sin necesidad contra Selena Gomez.

Al parecer, el objetivo de sus críticas ha sido una imagen publicada por The Catwalk Italia en la que aparece la cantante y ex de Justin Bieber con varios estilismos rojos. Mientras que los seguidores de Selena Gomez han alabado su estilismo, porte y belleza, Stefano Gabbana ha escrito “Es muy fea” Pero su crítica no ha quedado ahí. Otro usuario le ha respondido : “Se parece a un perro de Pomerania”, algo que ha hecho mucha gracia al diseñador, que ha añadido entre risas: “Es verdad”.

Y es que esto no ha gustado nada a los seguidores de Selena Gomez, que han visto en las palabras del diseñador una falta de respeto hacia la cantante y han salido en su defensa. Pero lejos de recular, el diseñador ha añadido más leña al fuego compartiendo la imagen de la polémica en sus stories y escribiendo: “¡Mi nombre es Selena! Pídeme perdón”.

La foto compartida por Stefano Gabbana. pinit

