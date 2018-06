15 jun 2018

Ha pasado un mes y medio desde que Laura Matamoros se convirtiera en madre por primera vez. La 'influencer' acudió a un evento en Madrid y, allí, contestó a la prensa sobre cómo está siendo esta experiencia que comparte al lado del padre de la criatura, Benji Aparicio.

Y la verdad es que parece que tiene sentimientos encontrados. O eso es lo que se desprende de sus palabras: "La maternidad en sí es dura, creo sinceramente que está sobrevalorada, pero es muy gratificante. Cada día que me levanto y le veo y me sonríe y empieza a hacer muecas... Me encanta".

Laura también habló de cómo es su pareja como padre: "Es muy buen padre, me ha sorprendido gratamente, está muy atento, le cambia mucho los pañales, le da biberón, le coge si llora... sabe cuidarle".

Y, por supuesto, habló de su padre, Kiko Matamoros, como abuelo: "No os lo imaginaríais. De verdad. Está superpendiente, cada vez que viene a verle es maravilloso porque se le cae la baba con él y me está sorprendiendo para bien".

¿Planes de boda? De momento, espera ilusionada el inminente enlace de su hermano Diego. Ella, prefiere centrarse en disfrutar de Matías, el bebé.

