24 ago 2018

Parece que la ruptura entre Kiko Matamoros y Makoke no solo ha afectado a la familia. Su separación está en boca de todos pero lo que no imaginábamos es que la relación de amistad que mantenían Alba Carrillo y Laura Matamoros se rompiera por esta noticia bomba.

Lo cierto es que la amistad entre Alba Carrillo y la hija de Kiko surgió en la isla de 'Supervivientes' cuando ambas concursaron en la misma edición hace un año. Sin embargo, un comentario de la ex de Fonsi Nieto sobre Kiko Matamoros, no ha sentado nada bien a su hija.

"No me da ninguna pena. No me extraña que le hayan dejado", comentaba Alba Carrillo. Laura Matamoros ha querido defender a su padre, alegando que: "Ella tiene su opinión, yo tengo la mía… y a ver qué novio le compra los bolsos ahora. A mí tampoco me extraña que lo dejaras con tu novio... bueno, con tu ex. Lo siento, tenía que decirlo", concluía.

Aunque la noticia sobre la separación de Kiko Matamoros y Makoke ha sido un jarro de agua fría para todos, ninguno de los dos ha querido entrar en una guerra de reproches.

