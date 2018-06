18 jun 2018

Alba Carrillo no se calla. Si algo le ha caracterizado a la modelo es que dice todo lo que piensa y hoy en día, lo sigue haciendo. Después de las dos tormentosas relaciones que ha vivido junto a Feliciano López y Fonsi Nieto, Alba Carrillo sigue hablando sobre ellos, a los medios de comunicación.

Esta vez, le ha tocado el turno a la nueva pareja del tenista, Sandra Gago, a quien ha dirigido unas palabras de advertencia con las que Alba ha querido dejar claro que va a dejar de "defenderle": "Yo no quiero hablar. La he defendido y luego me mete pullas y a mí no me toques las palmas", advertía la modelo.

Sin embargo, Alba Carrillo ha querido zanjar el tema alegando que: "Dice que no va a seguir mis consejos. No, si yo te entiendo, chatina, pero luego cuando vengas llorando yo te abrazo, porque vas a llorar. Yo sé cómo es Feli y al principio es así. No la deseo nada malo pero ese hombre no es para ninguna mujer. Él es un alma libre y tiene libre todo su cuerpo", concluía.

