19 jun 2018

Ayer por la mañana, Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, tenía que presentarse delante de juez para contestar a las preguntas que allí se le realizasen dentro de ese juicio por la muerte del niño. No respondió.

Su abogada, Beatriz Gámez, aseguró a la salida de las dependencias judiciales que este silencio se debía a su "derecho de defensa", añadiendo que "no va a declarar mientras que esté el secreto de sumario".

Acusada de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral, el juez dejó constancia de este silencio y de las preguntas que se le realizaron, abriendo una diligencia tras haber recibido nuevos informes periciales sobre la autopsia del menor.

También se pronunció la defensa de los padres de Gabriel, Francisco Torres, quien considera que no tiene sentido que el caso siga bajo secreto de sumario. "Igual que no tiene sentido citarnos a declaraciones de testigos u hoy para escuchar a gente que ha declarado con antelación sin conocer qué han declarado, lo que imposibilita poder pensar en que puede haber o no contradicciones", añadía.

"El secreto de las actuaciones se ha de producir cuando se está investigando un asunto, no a la espera de que vengan resultados de determinadas analíticas, que es compatible con el secreto de las actuaciones", sentenciaba.

Así mismo, ponía de manifiesto que era de esperar que Ana Julia no fuese a decir ni media palabra en la mañana de ayer. Algo que tenían contemplado de antemano.

