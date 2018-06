20 jun 2018

Compartir en google plus

David Bustamante se deshace en elogios hacia su chica, Yana Olina. El cantante está disfrutando de su etapa como bailarín en 'Bailando con las estrellas', se le nota feliz y enamorado. Siempre que tiene ocasión, dedica unas tiernas palabras a la mujer que le ha hecho recuperar la ilusión.

Esta semana, la pareja interpretó en la pista un sensual baile al ritmo del tema central de la película 'Dirty Dancing', 'The time of my life'. Las miradas, las caricias... todo fue una mezcla de amor explosivo que terminó con toda una declaración de David Bustamante.

"Yo no sé ser de otra manera cuando tengo una mujer delante. Soy un romántico, soy un amante del amor y por eso le canto al amor y en esta ocasión, que me han dado la oportunidad, le he bailado al amor", aseguró el cantante para sorpresa de todos los espectadores.

Parece que la pareja de baile está más que compenetrada y buen alarde de ello hacen con cada ensayo. Estamos seguras de que tarde o temprano, se dejarán llevar por la pasión del baile y llegará el beso que todos los telespectadores están esperando. ¡Viva el amor!

Más sobre David Bustamante:

- David Bustamante pasa el fin de semana con la verdadera mujer de su vida

- David Bustamante: "Yana hace que me enamore de cada baile"

- Joaquín Cortés anuncia su próxima paternidad

- Los piropos de David Bustamante a Yana Olina

¿Sabías que David Bustamante es Aries? Consulta su horóscopo