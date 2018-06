20 jun 2018

Georgina Rodríguez ha hablado. Después de que saltaran las alarmas sobre un posible nuevo embarazo junto a su pareja, el futbolista de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, no ha tenido más remedio que aclarar lo que realmente estaba sucediendo.

Unas fotos polémicas han sido las culpables de los rumores sobre su embarazo. En ellas, se veía a una Georgina posando en el 'photocall' de la pasarela Gran Canaria Moda Cálida. Su espectacular look ajustado llamó la atención pero por algo peculiar: su vientre no estaba tan plano. En ese momento, las alarmas saltaban, creyendo que la novia del portugués estaba de nuevo embaraza y que, la pareja, quería ampliar la familia.

En una entrevista a la revista Hola, Georgina Rodríguez ha afirmado lo siguiente: "No estoy embarazada, aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia", afirmaba tajante. Además, ha querido dejar claro el motivo de su vientre más hinchado: "Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto", confirmaba.

Aunque Georgina Rodríguez haya desmentido su embarazo, ha dejado claro que quieren ampliar la familia. Por el momento, habrá que esperar a que la pareja quiera compartir la noticia de un nuevo embarazo.

