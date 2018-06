20 jun 2018

Las estratosféricas audiencias que ha cosechado la última edición de 'Supervivientes' está llevando a Telecinco a estirar el chicle. El pasado lunes pudimos ver una gala en la que los concursantes hicieron frente a los vídeos que han generado en estos tres meses.

Pero también hubo tiempo para emocionarse. Si no, que se lo pregunten a Raquel Mosquera, una de las concursantes más sentidas del 'reality', que relató cómo la familia de su fallecido marido Pedro Carrasco le había mandado toda la fuerza del mundo.

"No he visto nada porque no he tenido móvil hasta ahora que me lo va a traer mi marido. Me emocionó muchísimo saber que Rocío, la nieta de Pedro, pensaba eso de mí. Yo les envié un besito desde 'Supervivientes', porque sus papás me llamaron para despedirse de mí y darme mucha suerte. Desde aquí les doy mucho amor y besos a ella, a su hermano y a su hermanita", contó la peluquera delante de la audiencia.

También aclaraba que esas informaciones de las que tanto se ha hablado sobre que Rocío Carrasco quería interponer una demanda sobre ella, no sabe qué fundamento tienen. Que solo está segura de una cosa: "No he recibido nada, Si pasa algo, os enteraréis".

