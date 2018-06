21 jun 2018

Compartir en google plus

Raquel Mosquera ha pasado por 'Supervivientes' con paso firme, conquista a la audiencia y posicionándose como una de las favoritas. Aunque no alcanzara el premio final, la peluquera consiguió aguantar hasta el final del concurso convirtiéndose en toda una aventurera.

Sin embargo, su vuelta a la realidad no ha sido tan poética como su paso por 'Supervivientes'. Mosquera se enfrenta a serios problemas con su local, incluso tiene interpuesta una demanda por estafa.

Este miércoles en 'Cazamariposas', el paparazzi Jordi Martín ha confirmado que Mosquera "ha recibido amenazas de la peluquera y no le deja entrar al local que, por cierto, es de ambas".

Martín asegura que Raquel Mosquera "está teniendo serios problemas para pagarle a todos sus trabajadores". De hecho, "ellos se lo reclaman, pero Raquel afirma que no puede pagar, y que hasta el juez no lo diga, no pueden hacer nada".

Es posible que en los próximos días se conozcan más datos sobre este caso.

Más sobre Raquel Mosquera:

- El sentido mensaje de Raquel Mosquera a Rocío Flores, nieta de Pedro Carrasco

- 'Supervivientes 2018': Raquel Mosquera se reincorpora al concurso

- 'Supervivientes 2018': Raquel Mosquera, última finalista

- 'Supervivientes 2018': el revolcón en la arena de Raquel Mosquera y su marido, Isi

¿Sabías que Raquel Mosquera es Virgo? Consulta su horóscopo