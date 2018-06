21 jun 2018

Ayer, Carlota Corredera desvelaba un secreto de una mujer que está poniendo las primeras piedras para construir una carrera musical de éxito: Amaia Romero, ganadora de 'Operación Triunfo 2017'.

La presentadora, que se ha declarado en alguna ocasión admiradora de la cantante navarra, aseguraba que la propia Amaia ha dicho que se considera una mezcla entre ella y Melody. Un parecido más que razonable en el que, más de un usuario de las redes sociales, ya había caído.

Aunque no se lo hemos escuchado decir de su boca, dado que Amaia no tiene filtro, no nos extraña que haya podido hacer esta comparativa. Pero, y a nuestros lectores, ¿se les parece? Pero, ¿se les parece más a Corredera o a Melody?

