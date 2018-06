21 jun 2018

A Joe Jackson (89) le queda muy poco tiempo de vida. Al parecer, la salud del padre de Michael Jackson ha empeorado tanto que incluso Jermaine, uno de sus hijos, ha afirmado al 'Daily Mail' que "está muy, muy frágil, no tiene mucho tiempo. La familia necesita estar al lado de su cama, esa es nuestra única intención en los últimos días".

Cuando enfermó, hace ya un tiempo, Joe Jackson dio la orden de que ninguno de sus familiares pudiera visitarlo ni acceder a su informe médico. Ni su mujer, Katherine Jackson, podía verle o saber cuál es su estado real. Pero tras unos duros días de negociaciones, ella junto a dos de sus hijas y su nieta, Yashi Brown, a la que está muy unida, han podido viajar a Las Vegas para acompañarle en estos duros momentos.

"Nadie sabía lo que estaba pasando, no deberíamos tener que suplicar y discutir para ver a nuestro propio padre, especialmente en un momento como este", ha afirmado Jermaine, y ha añadido: "Hemos estado sufriendo. No nos decían dónde estaba y no podíamos saber su verdadera situación. Ni ver al médico. Mi madre estaba muy preocupada".

