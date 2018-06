25 jun 2018

Edu del Prado, uno de los protagonistas de la mítica serie española 'Un Paso Adelante' y del grupo musical que surgió después, 'UPA Dance', falleció el pasado sábado a causa de una neumonía muy grave, con tan solo 40 años de edad.

Su muerte ha conmovido a todos los compañeros con los que compartió trabajo, como es el caso de Beatriz Luengo, una de las protagonistas de esta serie. La cantante escribía lo siguiente en sus redes sociales: "Hoy nos deja Edu del Prado. Maravilloso cantante. Tantos recuerdos en mi corazón, lo conocí con 11 años en mi proyecto Tattoo, él ya era un ídolo con su primer disco. Después compartimos teatro, giras de teatro, Upa... Descanse en paz", escribía la cantante.

Haciéndose eco de este video que ha compartido la cantante, otra de sus compañeras, Mónica Cruz ha querido recordarle escribiendo lo siguiente: "No se me ocurre mejor forma de recordarte que escuchar tu voz... Buen viaje compañero", escribía.

Miguel Ángel Muñoz no ha querido ser menos, y, recordando su etapa en 'UPA Dance' junto a Edu del Prado, ha querido recordarle dedicándole unas palabras en sus redes sociales: "La vida me ha regalado poder compartir experiencias profesionales con gente extraordinariamente talentosa y tú @eduengonga sin ningún tipo de duda has sido uno de ellos. Uno de los que más me impresionó.", eran algunas de las palabras que el actor le ha dedicado.

Elisabeth Jordan, una de sus compañeras en 'UPA Dance' también ha compartido una foto con el cantante y bailarín Edu del Prado. "La vida me dio la oportunidad de conocer a este gran artista y lo más importante, gran persona. Vuela libre y nunca dejes de cantar compañero. Hasta siempre Edu del Prado...", escribía en su cuenta de Instagram.

