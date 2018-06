26 jun 2018

El Maestro Joao está acostumbrado a ser el centro de todos los focos. Ya en la isla de 'Supervivientes', era uno de los concursantes que más momentos protagonizaba. Sin embargo, tras su salida de los Cayos Cochinos, sigue siendo el protagonista y esta vez, por enfrentarse a Kike Calleja.

Parece que el Maestro Joao se ha cansado de que hablen de su relación con "el niño", aunque siguen preguntándole por ello. Kike Calleja, acudió al 'photocall' donde Luis Miguel ("el niño") y el Maestro Joao se encontraban. Las tensas preguntas del reportero hacia la supuesta pareja del vidente, terminaron por cansar al concursante. "Tú dijiste que tenías novia. ¿Por qué jugáis con la ambigüedad?", preguntaba Kike Calleja a "el niño".

"No quiere hablar. A Luismi le he expuesto yo, pero no para que hablase", explicaba el Maestro Joao. La tensión iba en aumento, hasta tal punto, que el Maestro Joao optó por marcharse, terminando así con la entrevista: "Con esta actitud de un señor que me grita al oído no voy a continuar la entrevista", concluyó el Maestro Joao.

