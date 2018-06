27 jun 2018

No fue una tarde muy buen para Antonio Tejado. El colaborador de 'Sálvame', recibió una advertencia de la cúpula de 'Sálvame' que le hace estar un poco nervioso. Sin embargo, ha sido el propio Antonio Tejado quien ha querido sacar el tema en pleno directo.

"Me ha dicho una persona de la cúpula de este programa que hay alguien cerca de mí que me quiere hacer mucho daño", explicaba Antonio. Lejos de mostrar miedo, Antonio Tejado ha querido explicar que, de momento, está tranquilo: "Yo he hecho en mi vida lo que me ha dado la gana. Yo soy una persona muy normal, muy sana y normal en todo. Y lo voy a dejar ahí. Quien quiera decir lo contrario ya iré yo por donde tenga que ir", afirmaba.

Con estas declaraciones, el sobrino de María del Monte ha dejado caer que alguien intentaría empeorar su imagen, o insinuar algo que no le gustaría nada al colaborador. A pesar de llevar tres o cuatro meses complicados en su vida, Antonio Tejado ha asegurado que de momento está tranquilo.

Más entrevistas de Antonio Tejado

- Antonio Tejado (a sus compañeros de 'Sálvame'): "¡Pandilla de mierda!"

- La nueva imagen de Antonio Tejado

- Chayo tendrá que indemnizar a Antonio Tejado con 22.000 €