29 jun 2018

Hace unos días, una revista publicaba una información asegurando que eran las primeras palabras de Rocío Crusset tras su ruptura con Juan Bettancourt. En las mismas, presuntamente ella, aclaraba que la relación no terminó por terceras personas y explicaba cómo se llevaban.

Pues bien, parece que ella nunca pronunció esas palabras. O eso dice. Porque la modelo ha estallado en las redes sociales contra la publicación que puso en su boca unas frases que, ahora, ella niega sean suyas.

"Pido públicamenteque dejen de inventar declaraciones falsas"

"Me parece vergonzoso. Jamás me pronuncio sobre este tipo de cosas ya que siempre mantengo mi vida privada, privada. Así que por favor no me metan en estos asuntos y menos en primera persona", comienza la explosión del cabreo de la hija de Mariló Montero.

"Pido públicamente, con todos mis respetos, que dejen de inventar declaraciones falsas. Jamás he dicho nada de lo que pone en vuestro artículo. Rogaría profesionalidad y sobre todo respeto. Gracias", concluía en ese 'stories'.

Este es el 'stories' en el que ha estallado Rocío Crusset. pinit

No pertenecemos a este tipo de cotilleos"

Pero parecía que, en ese primer 'stories' no le cabía todo lo que quería comunicar y no tardaba en colgar un segundo. "Ah, y ya que estoy 'pidiendo favores' también pediría al resto de medios que comuniquen noticias que tengan argumento", empezaba.

Y proseguía: "Que dejen de inventar para dar bombo y que dejen de preocuparse por nuestras emociones ya que todo lo que se diga es falso. No nos gusta que nos metan en estos bulos. No pertenecemos a este tipo de cotilleos".

"No volveré a pronunciarme al respecto, la próxima tomaré otro tipo de medidas. Gracias a todos", concluía.

Rocío Cruseet, muy contundente. pinit

Más noticias de Rocío Crusset

- Rocío Crusset relata cómo vivió el intento de asesinato de su padre

- Juan Betancourt y Rocío Crusset han roto

- Festival de Cine de Málaga. Juan Betancourt: "Rocío (Crusset) me está ayudando muchísimo"

¿Sabías que Rocío Crusset es Géminis? Consulta su horóscopo