31 mar 2018

Compartir en google plus

Fue en el año 2000 cuando Carlos Herrera recibió un paquete bomba en una caja de puros. El resultado, del que resultó ileso, fue atribuyó a la banda terrorista ETA. "No voy a cambiar mi mensaje. No hay que ceder", afirmó en aquel momento un Carlos Herrera de bigote y pelo moreno. Su hija, Rocío Crusset, tenía tan solo 6 años.

Padre e hija, junto a Luis del Olmo, acudieron al programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', de Telecinco. Entre otras muchas cosas, la modelo e hija de Mariló Montero relató cómo vivió ella ese intento de asesinato: "Yo recuerdo que estaba en el salón de mi casa y mis padres me dijeron que nos íbamos a Miami, pero era pequeña todavía. Lo que sí recuerdo es que con el paso de los años me enteré en el cole y ya empecé a investigar por internet y me asusté", ha afirmado Rocío Crusset.

"La suerte que hemos tenido de que no nos cazaron", afirmó Luis del Olmo. "Yo tuve la suerte de abrir un artefacto que fallara. Porque además lo abrí en un ascensor, pero a ti te esperaban durante 7 días seguidos en la misma esquina. Pero afortunadamente también fallaron", respondía Carlos Herrera con una gran sonrisa.

Seguro que también te interesa...

El tierno mensaje de Rocío Crusset a su padre, Carlos Herrera: "Eres mi vida"

Nueva polémica por la delgadez de Rocío Crusset

Rocío Crusset contesta a Ada Colau: "Hay gente que no tiene ni idea"

¿Sabías que Rocío Crusset es Géminis? Consulta su horóscopo?