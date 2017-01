Un festivo conmemorará el 20 aniversario de la muerte de Lady Di

18 ene 2017

Este es el año en el que recordaremos la trágica muerte de Lady Diana Spencer, un acontecimiento que conmovió al mundo hace ya dos décadas y que cambió para siempre los modos de la Familia Real británica. Se preparan distintos eventos para conmemorar dicha fecha, un largo calendario de homenaje en el que están muy involucrados sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, y su hermano, el conde Earl Spencer. Todo se está organizando desde la organización The Diana Award, fundada en 1999 para luchar contra el acoso.

Una de las ideas para celebrar el legado de Lady Di que más se ha celebrado, probablemente porque conjura muy bien el espíritu alegre y las ganas de vivir de la Princesa, es la de añadir un festivo al calendario británico en su honor. Se trata del Día Nacional de la Bondad, creado no solo para que los británicos puedan recordar a Diana, sino para animarles a que utilicene se día para hacer algo por los demás. Durante el Día Nacional de la Bondad, 20 jóvenes excepcionales que trabajan positivamente para el cambio social recibirán una distinción por parte de The Diana Award.

Además de esta iniciativa, se prepara una gran exposición sobre la vida de Lady Di, titulada “Walking in Her Shoes”, que tendrá lugar en su casa familiar; una gala benéfica en la que se recaudarán fondos para la organización benéfica The Diana Award, y más actividades que aún no han trascendido a la prensa. Por su parte, Kensington Palace creará un jardín en recuerdo de Diana Spencer y exhibirá los vestidos que construyeron su leyenda como icono de estilo inmortal.

- Lady Di durante un acto cuando aún era princesa de Gales