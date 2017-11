Enrique y Meghan confiesan cÃ³mo se conocieron

28 nov 2017

Ha sido una de las revelaciones más impactantes de la entrevista que Enrique de Inglaterra y Meghan Markle concedieron a la BBC tras anunciar su compromiso oficial. ¿Quién se iba a imaginar que la pareja se conoció en una cita a ciegas? Pues así fue. En principio, la rumorología apuntó como 'celestino' a un amigo de Markle, Markus Anderson, consultor de SoHo House Group. Sin embargo, en la entrevista revelaron que fue una amiga de ambos cuya intimidad quisieron proteger.

'Yo no sabía demasiado de él... Cuando esta amiga me dijo que quería prepararnos una cita, solo le pregunté: ¿Es majo? Porque si él no hubiera sido buena persona, no le hubiera visto el sentido al encuentro', explicó Meghan Markle a la BBC. Por su parte, Enrique no sabía nada, pero absolutamente nada, de ella.

'No había oído hablar de ella hasta que mi amiga la mencionó. Entonces le pregunté: 'Vale, pero dadme algo de información. ¿Qué está pasando aquí? Jamás había visto 'Suits', no sabía nada de ella... Fue una sorpresa increíble cuando entré en el sitio donde habíamos quedado y la vi allí sentada. Me di cuenta de que tenía que jugar el mejor juego que me fuera posible'.

Para Meghan, que ambos tuvieran tan poco conocimiento sobre la vida del otro fue una suerte. 'Todo lo que conozco de él, lo he aprendido a través de él mismo, no a través de la prensa amarilla o de las noticias. Todo lo que sé de su familia y lo que él sabe de la mía, es lo que ambos hemos querido compartir. Para los dos ha sido una manera muy auténtica y orgánica de conocernos'.