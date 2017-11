Margarita de Dinamarca habla de la demencia de su marido, el príncipe Enrique

28 nov 2017

Hace unos meses, el príncipe Enrique de Dinamarca protagonizaba su enésima salida de tono en un acto oficial al afirmar que "la reina me toma por tonto. Si ella quiere que me sepulten a su lado, tiene que nombrarme rey consorte. Eso es todo". Continuaba con un tajante: "Mi esposa no me ha mostrado el respeto que una esposa ordinaria debe mostrar a su cónyuge".

Poco después se conocía que este padecía una demencia que le podía hacer decir cosas inconvenientes en público. Una enfermedad y una explicación que valían para excusar al marido de la reina Margarita de Dinamarca.

Él estaá genial y yo estoy contenta"

Han pasado tres meses desde que se conociera aquella información y, ahora, ha sido la propia Margarita la que ha hablado de él y de su enfermedad. "Está genial en este momento. En realidad, acabo de hablar con él y se encuentra en un país cálido junto al mar y disfrutando... Estoy contenta", ha revelado en una cadena de televisión de su país durante su visita a Ghana.

Enrique se jubiló hace aproximadamente un año y ha reducido de manera significativa sus apariciones en público. Ahora, se encuentra retirado y descansando. Al fin y al cabo, ha permanecido toda una vida como leal compañía a la reina.

