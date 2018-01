El 80 cumpleaños de los padres del Rey

1 ene 2018

Don Juan Carlos y doña Sofía cumplirán 80 años en 2018 –el Rey, el 5 de enero y la Reina, el 2 de noviembre–, y el palacio de La Zarzuela ya ha anunciado que está impulsando una serie de actos públicos para conmemorar ambas efemérides a lo largo del próximo año.

Esta decisión supondrá el regreso de los padres de don Felipe a algunas ceremonias institucionales a las que habían dejado de acudir tras el relevo en la Corona española, cuando dieron voluntariamente un paso atrás para dejar todo el protagonismo a los nuevos Reyes.

Juntos el 6 de enero

El primero de los actos será la celebración de la Pascua Militar el 6 de enero, al día siguiente del cumpleaños de don Juan Carlos. En la ceremonia castrense coincidirán en público con don Felipe y doña Letizia por primera vez desde el pasado 22 de mayo, cuando los cuatro Reyes asistieron juntos al Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía.

Este año, don Juan Carlos y doña Sofía han acudido juntos a 15 actos oficiales y en tres de ellos han coincidido con los actuales Reyes. Pero solo en una ocasión, la Primera Comunión de la Infanta Sofía, se pudo ver juntas a las tres generaciones de la Familia Real.

Zarzuela no ha adelantado el resto de los actos programados con motivo del cumpleaños de los padres de don Felipe, que se irán conociendo "oportunamente", ni tampoco cómo tiene previsto celebrar el otro gran aniversario del año: el Rey cumple 50 años el 30 de enero.

Cuando don Felipe cumplió 30 concedió una entrevista a TVE y a los 35, otra entrevista a la agencia Efe. En su 40 aniversario la Casa del Rey distribuyó un reportaje fotográfico con imágenes inéditas, en las que también se podía ver a las hijas de los entonces Príncipes, Leonor y Sofía.

Sin celebraciones

En su 45 cumpleaños mantuvo su agenda de trabajo habitual, que ese día le llevó a inaugurar la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Don Juan Carlos tampoco celebró de una forma especial su 50 cumpleaños.

Ese día hizo unas declaraciones breves al director de la agencia Efe que se emitieron en TVE, en las que afirmaba que se sentía "más joven todavía y con más fuerza", almorzó en familia en La Zarzuela y por la tarde acudió al concierto homenaje que le ofreció el violonchelista ruso Rostropovich en el Teatro Real.

Lo cierto es que la Familia Real española es muy poco aficionada a celebrar en público y a lo grande sus aniversarios. Don Juan Carlos solo accedió a hacerlo cuando cumplió 70 años y, a petición de las autoridades, organizó una gran cena institucional en el Palacio de El Pardo a la que acudieron 500 personas. Casi todos los asistentes eran políticos que le habían acompañado a lo largo de su reinado.

Ahora don Felipe ha querido aprovechar la ocasión histórica que brinda el doble cumpleaños de sus padres para devolverles parte del protagonismo al que ellos mismos renunciaron el 18 de junio de 2014. Esa noche don Juan Carlos se acostó siendo el Jefe del Estado y, cuando se despertó al día siguiente, ya era un rey retirado cuyo principal objetivo era convertirse en invisible.

La proclamación

Doña Sofía aún pudo asistir a una de las ceremonias más esperadas de su vida: la proclamación de su hijo como Rey. Pero el anterior Monarca decidió no acudir a las Cortes. Sus colaboradores más próximos le intentaron convencer, incluso con insistencia, pero no lo consiguieron. Don Juan Carlos no quería restar ni un ápice del protagonismo a don Felipe. Había decidido seguir la ceremonia por televisión, y así lo hizo.

Quería ayudar a que los españoles se acostumbraran a los nuevos Reyes, tras un largo reinado de casi 39 años, marcado por su figura arrolladora y por unas circunstancias históricas excepcionales, como fueron la restauración de la Democracia tras la dictadura de Franco y la derrota del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Lo que nadie podía imaginarse es que unas circunstancias políticas tan complejas como las de la Transición contribuirían a consolidar el reinado de don Felipe en apenas tres años y medio.

