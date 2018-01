Meghan Markle ha borrado su cuenta en Instagram y Twitter

10 ene 2018

'Error, la página no existe'. Ese fue el mensaje que ayer se encontraron los fans de Meghan Markle que entraron en su perfil de Instagram o de Twitter. Parece que parte del proceso 'depurativo' que supone entrar en la familia Windsor tiene que ver con eliminar las huellas digitales que hayan podido quedar en la red social y limitar totalmente el acceso del público a la futura duquesa mediante las distintas plataformas.

Lo cierto es que hacía semanas que sus cuentas estaban prácticamente paralizadas. En su entrevista post anuncio oficial en la BBC, Markle admitió que al hacer 'equipo con Harry' no tenía más remedio que dejar su actividad empresarial y social atrás. 'Pero no lo veo como una rendición sino simplemente como un cambio. Es un nuevo capítulo, ¿verdad? También tengo muy en cuenta los siete años que he estado trabajando en mi serie, 'Suits'. He sido muy afortunada por haber podido mantenerme tanto tiempo en una producción televisiva. Ahora ha llegado el momento de hacer equipo con Harry'.

Ni Kate Middleton, ni el príncipe Harry ni el príncipe Guillermo tienen perfiles sociales. Todas las informaciones y actualizaciones sobre los movimientos de los miembros más jóvenes de la familia real británica se canalizan a través de la cuenta oficial del Kensington Palace (@KensingtonRoyal) en Instagram y Twitter. Las novedades del príncipe Carlos y de la Duquesa de Cornwall se canalizan a través de @clarencehouse, mientras que la agenda de la Reina y las actividades en Buckingham Palace aparecen en @theroyalfamily.