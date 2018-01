Â¿SerÃ¡ este el primer paso en falso de Meghan Markle?

11 ene 2018

Compartir en google plus

Hasta esta semana, la travesía de Meghan Markle hacia la posición de miembro de pleno derecho de la familia Windsor estaba siendo idílica. Ni el público ni la prensa había cogido a la futura Duquesa de Essex en ningún renuncio estético. De hecho, se ha celebrado con entusiasmo su refrescante manera de interpretar la regla no escrita de la perfección pluscuamperfecta a la que han de ceñirse las mujeres de la primera línea de la monarquía británica. Todo iba fenomenal, hasta el moño.

El pasado martes, en una visita a los estudios de la emisora Reprezent 107.3 FM en Brixton, al sur de Londres, Meghan apareció impecablemente vestida, con unos espectaculares pantalones setenteros y un abrigo que se agotó en cuestión de horas en las tiendas online. Sin embargo, no todo en su 'look' resultaba tan extraordinariamente atildado. Markle decidió no arreglarse el pelo de manera convencional, sino atarse el pelo en un simple moño que dejaba escapar algunos mechones de pelo. Un socorrido estilo al que todas recurrimos pero que es casi imposible de ver en una 'royal' británica en salida oficial.

Para Jay Birmingham, famoso estilista de celebridades, el peinado de la ex protagonista de 'Suits' es una señal de que está dispuesta a evitar la formalidad real y dar una apariencia más relajada. 'Me encanta este look elegante sin esfuerzo. El recogido sutil de Meghan es perfecto tanto para el día como para la noche y da una sensación de glamour deshecho', afirmó. Sin embargo, en Twitter se quejaron de lo que denominan un 'desaliño decepcionante'. ¿De verdad es para tanto?