CÃ³mo posan las famosas y las 'influencers' que arrasan en las redes sociales

2 feb 2017

Rihanna, Kendall y Kylie Jenner, Bella y Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Karlie Kloss o las españolas Aída Domenech, Paula Ordovás y Dalianah Arekion marcan estilo con todo lo que se ponen, pero también con cómo se lo ponen. Lo que marca la diferencia en cada uno de sus looks es la forma tan característica que tienen de posar y de lucir esas prendas que en ellas parecen únicas.

¿Cómo lo hacen?

Abrigos caídos

Si el verano pasado arrasaron las blusas y los vestidos con hombros al descubierto, este invierno no iba a ser menos. La tendencia 'off shoulder' se adapta (en la medida de lo posible) a las bajas temperaturas, por eso, no hay it girl que no haya lucido en los últimos meses el abrigo, la chaqueta o el plumífero caído con tal de enseñar hombros como nos enseñó Acne Studio y Balenciaga sobre la pasarela.

El frío no existe

Karlie Kloss se paseó en pleno diciembre por Nueva York con unos vaqueros tobilleros, una camiseta y una bomber, como si no tuviera frío ni temiera a los resfriados y Bella Hadid salió sin abrigo con un vestido de tirantes denim. A la bloguera española Paula Ordovás también le pasó lo mismo pero ella tenía excusa: tenía que presumir de camiseta de Chanel, de la colección Cuba Libre que se presentó en La Habana el pasado verano.

Abrigos sobre los hombros

Yves Saint Laurent recuperó esta forma de llevar los abrigos que tan señorial resulta y que hemos visto llevar en infinidad de ocasiones a Olivia Palermo o a Rihanna en la versión más casual con sudadera y maxibotas.

Medias (de rejilla) fuera

Ya te lo adelantamos hace unos meses: este otoño invierno íbamos a llevar medias sí o sí porque así lo han querido Alexander Wang, Burberry, Chanel o Gucci, pero las que triunfan en las redes sociales son las de rejilla. Kim Kardashian compartió una imagen en las que las llevaba hasta la cintura y que nada tiene que ver con la sencillez de Moschino, uno de los diseñadores que la subió a la pasarela.

