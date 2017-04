Rihanna se marca otro outfit para la historia de la moda en Coachella

17 abr 2017

Ya no hay galería de los momentos más icónicos de la alfombra roja que no cite su Guo Pei amarillo, con aquella cola que no terminaba jamás. Coachella nos ha deparado un nuevo 'look' para la Historia. Su personaje: una especie de Barbarella que ha viajado a los años 80.

Rihanna lo ha vuelto a hacer: ha logrado trasladar la prenda más difícil de la pasarela de Milán, un mono de Gucci a modo de malla cuajada de diamantes, a un contexto cero formal como el festival de Coachella. Sobre el mono de piedras reflectantes que cubre todo su cuerpo (incluye balaclava de quita y pon), unos shorts vaqueros rotos y la camiseta de Gucci más deseada por las instagrammers, también convenientemente rasgada y pintada.

" I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit " Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 1:01 PDT

La cantante jamaicana ha vuelto a lograr el look más impactante y creativo en un festival,Coachella, que se ha convertido en una pasarela de estilo para famosas y modelos. Difícil acceder a un perfil de Instagram de una celebrity que no esté patrocinado por marcas que desean visibilizarse en Coachella. No sucede así con el de Rihanna, quien solo se casa con Puma, la firma para la que acaba de sacar su colección de primavera. Las botas con plataforma que lleva con el mono son, precisamente de su colección. Una que, seguro, le hubiera gustado firmar a Kanye West.

