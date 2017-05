El look de Kate Middleton que puede inspirarte para ser la invitada perfecta

23 may 2017

El 20 de mayo se celebró una de las bodas más esperadas del año, la de Pippa Middleton y James Matthews. Como era de esperar, el vestido Pippa despertó máxima espectación, pero no fue menos el look de su hermana, la Duquesa de Cambridge, que aunque quería pasar desapercibida para no robar protagonismo a la novia, dio una auténtica lección de elegancia con un estilismo perfecto en color nude firmado por Alexander McQueen.

Pippa y Kate Middleton, en la boda del pasado 20 de mayo.

Sin embargo, no solo es este look de Kate Middleton el que nos inspira para ser la perfecta invitada: el vestido que ha elegido para acudir al Chelsea Flower Show de Londres puede convertirse en nuestro aliado de estilo para ser la más elegante en nuestros próximos eventos de día esta temporada.

Kate Middleton, en el Chelsea Flower Show de Londres.

Su delicada silueta con ligero vuelo en la falda, su largo midi, su estampado floral sobre fondo verde botella... este diseño firmado por Rochas y perteneciente a su colección 'pre fall 2016', tiene todas las papeletas para convertirse en el espejo en el que muchas nos miraremos para crear nuestro look 'BBC' de día.

Kate Middleton con vestido de Rochas

Pero, ¿cómo combinarlo? Kate Middleton ha apostado por unos sencillos salones color topo que, aunque no quedan mal para el evento al que acudió, pueden mejorar. Si tienes una boda en la ciudad, elige unas sandalias metalizadas, un clutch rígido a juego y no dudes en ponerte un tocado sofisticado con el pelo recogido. Si se trata de un evento en el campo, no dudes en subirte a unas cuñas de esparto en un tono neutro, elegir un bolso tipo cesta y un canotier al que puedes añadirle unas flores a juego con el vestido.

El look perfecto de Kate Middleton

Sea como fuere, a este diseño versátil, hiperfemenino y muy favorecedor de Rochas no tardarán en salirle 'clones'. ¿Quiénes serán los primeros en tomarlo como inspiración?