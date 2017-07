Esta es la camisa que querrás robarle del armario a Bella Hadid (tiene sorpresa)

19 jul 2017

Las camisas blancas han vuelto. Y no, no es que nunca se hayan ido, sino que durante unos años quedaron relegadas para los looks más formales. Sin embargo, esta temporada se han reinventado con patrones desestructurados, aberturas imposibles, volantes y escotes infinitos. La camisa blanca es la nueva reina de los armarios. Karlie Kloss es una de sus adeptas, que las luce en infinidad de ocasiones, pero pocas famosas se atreven a lucirlas como lo acaba de hacer Bella Hadid.

El doble escote de la blusa marca la diferencia

La modelo ha apostado por un modelo muy arriesgado de Off White con escote tanto en la espalda como en el pecho, además debaja ver sus abdominales tonificados con largas horas de gimnasio.

Así es el escote de la camisa de Bella Hadid

La combinó de la manera más simple: con unos vaqueros clásicos estilo 'mum jeans' que llevó doblados en el bajo para lucir sus zapatillas Nike blancas.

Eso sí, su ropa no solo llamó la atención, también su pelo, más corto desde hace unos días. Lo recogió en un moño alto aunque más tarde, tal y como mostró en su cuenta de Instagram, cambió de look con unas extensiones y se hizo una coleta de caballo XXL.