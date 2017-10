26 oct 2017

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer: queremos su vestido para Nochevieja, para una fiesta... ¡o para estar en casa! La periodista acudió a la Gala Dragones de Oporto que celebraba el Porto FC y derrochó sofisticación con un look con dos tendencias clave de este otoño invierno: el satén y el terciopelo.

Enfudada en un Temperley London, Sara Carbonero pisó la alfombra azul y fue el centro de todas las miradas. De estilo bohemio, se trata de un diseño fluido hecho a mano de la firma fetiche de Kate Middleton y en la que ha confiado en alguna ocasión Paula Echevarría.

Sara, que fue retransmitiendo en Instagram cómo se arreglaba al estilo 'get ready with me' de las 'youtubers', estaba muy favorecida con el color mostaza. Además los tirantes y los hombros caídos le aportaban sensualidad al vestido, que está a la venta en la web de la firma por 1,295 euros.

Así es el vestido de Sara Carbonero pinit

Lo combinó con unas sandalias de Jimmy Choo de terciopelo, clutch de rígido de Yliana Yépez y pendientes de Agatha París.