Paula Echevarría copia un look de pasarela de Balenciaga

Que Paula Echevarría es una apasionada de la moda no es ninguna novedad: sigue las tendencias al pie de la letra (en ocasiones, hasta el exceso), es una de las actrices que mejor vestida pisa la alfombra roja y le gusta jugar con sus looks con combinaciones arriesgadas. Eso sí, hay días que, como al resto, no le apetece arriesgar y tira de inspiración. Ella, que es todo un icono de estilo para muchas muchas mujeres en España, ha puesto los ojos en un look de pasarela de Balenciaga y lo ha copiado de la manera más original.

Este fin de semana la actriz acudió al musical de 'Billy Elliot' para ver sobre el escenario a su amigo y compañero de 'Velvet' Adrián Lastra. Y como todo lo que no se cuenta no se sabe, Paula Echevarría compartió algunas imágenes en Instagram con el look con el que se enfundó para la ocasión. Y entonces en la redacción de Mujerhoy.com sentimos un deja vu: "¿el conjunto de Paula no se parece a uno de los de la colección primavera verano 2017 de Balenciaga?"

Nuestra memoria no falla y sí, el look de Paula es muy similar al otro de Balenciaga: mismo colores (lila y rosa) y vestido y botas 'over the knee'. ¿La gran diferencia? El precio, las botas de Paula eran de Fetiche Suances y no llegan a los 150 euros y el vestido de H&M de 49,99 euros; en Balenciga ya están agotadas las dos piezas.