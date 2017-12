La ropa con la que siempre te dirÃ¡n que estÃ¡s guapa

13 dic 2017

Si una canción te puede dar una inyección de felicidad, ¿cómo la ropa no iba a ser capaz de darnos un chute de autoestima? Sí, hay ropa con la que nosotras mismas nos vemos más guapas y los demás también lo notan. Son esas prendas que, tanto por el color o el corte, favorecen a todas las mujeres.

No hay nada que siente mejor que llegar un día a la oficina y que alguien, nada más pasar por su lado, pronuncie las palabras mágicas: "qué guapa estás hoy" o "¿dónde te has comprado eso?". Básica o muy sofisticada, esta ropa siempre te sacará de todos los aprietos, sobre todo cuando no sabes qué ponerte.

Estas prendas no entienden de tendencias (aunque lo estén) ni por ellas tampoco pasa el tiempo porque, las uses cuando las uses, siempre conseguirán ese efecto inmediato de 'buenrollismo'. Unos pendientes llamativos, tus vaqueros favoritos, el estampado de lunares... No te pierdas esta galería en la que te descubrimos todo lo que la ropa puede hacer por tu autoestima.

También te puede interesar...

- La ropa que más te favorece

- ¿Por qué los abrigos Teddy son los más amorosos y calentitos del invierno?

- La cintura de avispa de la Pedroche tiene truco