Amaia de OT agota un vestido low cost

No cabe duda de que fue la noche de Amaia. La gala 9, además de dejarnos a Aitana como favorita y a Cepeda como expulsado, Amaia deslumbró con su inolvidable interpretación de ‘Shake it out’, que ya acumula más del millón de reproducciones, y demostró una vez más el chorro de voz que tiene.

Pero no solo se habló de su impecable actuación, sino también de su impresionante vestido, del que se comentó toda la noche en las redes sociales. Cientos de chicas preguntaban por Twitter de dónde era el famoso vestido brillante que llevaba la triunfita y solo las más rápidas dieron con él.

La tienda escocesa low cost ‘Quiz’ ha agotado todas sus existencias, pero no te preocupes.... Te proponemos otras opciones idénticas donde puede que lo encuentres en alguna talla. ¡Corre que vuelan!

