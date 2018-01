11 ene 2018

Cuando Selena Gomez escogió un vestido negro de tirantes y sin ningún estampado para los InStyle Awards en octubre del año pasado era consciente de que la sencillez del LBD era la clave de su éxito. "Nunca se va demasiado formal ni informal con un vestido corto negro", decía Karl Lagerfeld y por esa misma razón son siempre una apuesta segura. Eso sí, los complementos son clave y ahí es donde Selena Gomez se tiró a la piscina. Se vistió por los pies (y nunca mejor dicho) con unas sandalias muy llamativas en las que meses después Zara se ha inspirado.

Selena Gomez con un total look de Jacquemus

El minimalismo del vestido de tirantes de espagueti y dobladillo asimétrico le daba todo el protagonismo a las originales sandalias nude firmadas por Jacquemus. El tacón de ambas marcaba la diferencia: una con una esfera naranja y la otra sandalia con otra más pequeña y una pirámide sin vértice de madera.

Las sandalias de Selena Gomez son un diseño de Jacquemus

Aunque es tiempo de rebajas, en la nueva colección de Zara le han hecho un guiño al diseño del francés en unas sandalias doradas con tacón esférico. A la venta por 59,95 euros, serán la estrella de los looks de la perfecta invitada. No vamos a negar que sean atrevidas, pero la moda está para jugar, ¿o no?

El tacón esférico le da un toque lujoso Son de nueva colección y están a la venta por 59,95 euros

