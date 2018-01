22 ene 2018

Los paradigmas de la moda están cambiando y las 'influencers' ganan cada vez posiciones más destacadas de la mano de las grandes firmas. Las redes sociales mandan y al olimpo de las 'top' se sube a base de 'likes' y 'followes'. Dolce&Gabbana lo hizo primero con las bloggers internacionales y, hace solo unos días, con el mismísimo Maluma cerrando su desfile masculino en la Semana de la Moda de Milán. Ahora, la sorpresa llega de la mano de Calvin Klein y las fotos de su última campaña de ropa interior.

Ni más ni menos que las Kardashian-Jenner, las hermanas más mediáticas (y polémicas) del panorama internacional, son las protagonistas de #MyCalvins, la campaña publicitaria internacional primavera/verano 2018 de Calvin Klein Underwear y Calvin Klein Jeans.

Kim, Khloé y Kourtney Kardashian junto a sus hermanas pequeñas, Kendall y Kylie Jenner, se 'han desnudado' delante del objetivo de Willy Vanderperre para poner cara y cuerpo a una campaña que ahonda en la estrategia de la firma americana de "continuar apostando por un enfoque cuya principal fuente de alimentación es lo social y que da prioridad a lo digital a la hora de comunicar el espíritu de 'Our Family'".

Como detallan desde la firma, "las Kardashian-Jenner aparecen vistiendo una serie de prendas de Calvin Klein Underwear que están ya a la venta en tiendas físicas y web de la marca, Calvin Klein Modern Cotton y la nueva selección Calvin Klein Body. Todas ellas han sido fotografiadas, además, con algunas de las prendas clásicas de Calvin Klein Jeans, así como con looks de la colección Primavera 2018".

Limpia, elegante, con un toque cálido y ese ambiente familiar que quieren recrear, dos cosas llaman poderosamente nuestra atención en esta nueva campaña. Por un lado, supone la reaparición de Kylie Jenner después de la ida y venida de rumores sobre su posible embarazo, aunque en todas las imágenes de la campaña a la pequeña de la familia se le ve tapándose estratégicamente la 'barriguita'.

Por el otro, la nueva colaboración de Kendall Jenner con Calvin Klein después de que, tras protagonizar la campaña Primavera 2016 de la firma, el propio diseñador asegurara que "no estoy muy familiarizado con ella. Estoy seguro que es una mujer adorable, pero no es el tipo de modelo que hubiera elegido, incluso a día de hoy" y, además, declarara que "ahora a las modelos se les paga según cuántos followers tienen. Las contratan no porque representen la esencia del diseñador, que era lo que yo trataba de hacer. No creo que, a largo plazo, eso vaya a funcionar". Claro, que ese mismo verano Raf Simons tomó las riendas de la marca global con el objetivo de "contribuir de manera excepcional a modernizar la moda tal y como la entendemos hoy en día, y bajo su dirección Calvin Klein consolidará su posición líder como marca global de 'lifestyle'".