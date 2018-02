Ashley Graham protagoniza una campaña de baño con su madre

Cortesía de swimsuits for all

6 feb 2018

Compartir en google plus

Se trata de la campaña de Swinsuits for All, la firma de baño más inclusiva del mercado, que ha revolucionado la publicidad recurriendo a modelos de todas las tallas, edades y colores de piel. En esta ocasión, no solo ha elegido a Ashley Graham, la modelo 'curvy' más solicitada, sino también a su madre, la persona que le inculcó la visión positiva de su cuerpo que le ha permitido llegar a lo más alto.

En la fotografía: Linda Graham y su hija, la modelo Ashley Graham. pinit

Madre e hija viajaron a Marruecos para fotografiar la colección cápsula que Ashley ha diseñado para la firma, compuesta tanto por bañadores como biquinis. Significativamente, han titulado el proyecto “El poder del viaje”, en referencia tanto a este momento como al que han recorrido juntas hasta convertir a Ashley en portavoz de toda una generación de mujeres que optan por sentirse bien en su cuerpo.

“Mi madre ha sido mi modelo a seguir desde la niñez y ha jugado un papel vital en el desarrollo de mi autoconfianza”, ha declarado Graham. Antes de que fuera un movimiento, ella ya promovía la relación positiva con nuestro cuerpo en casa. Su ejemplo, la manera en que ella se ha relacionado con su propio cuerpo, me ha permitido generar mi confianza en mí misma. No puedo pensar en otra persona mejor que ella para celebrar que la belleza existe en todas las formas y tallas. Además, está guapísima”.

Y además...

-Ashley Graham revela que sufrió acoso sexual de niña.

-Ashley Graham inspira la primera Barbie 'curvy'.

-Ashley Graham quiere sacar la celulitis del armario.

¿Sabías que Ashley Graham es Escorpio? Consulta su horóscopo