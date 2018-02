Blake Lively y Dulceida se olvidan los pantalones en casa

16 feb 2018

Hace mucho que Blake Lively no daba ninguna sorpresa con sus looks. Desde aquel día que fue capaz de darnos cinco lecciones de estilo en 24 horas, la actriz de 'The Rhythm Section' ha sido de lo más discreta. Pero la espera ha merecido la pena porque su último look, en el que se ha olvidado de los pantalones, nos va a dar para hablar largo y tendido. Y ella ya lo sabía.

Antes de salir de casa, su hija James, de 3 años, se lo advirtió: "Mamá, te has olvidado de los pantalones", ha escrito en Instagram. Razón no le faltaba a la pequeña porque su madre iba a pisar el suelo de Nueva York con un jersey oversize gris y unas botas de estilo militar.

La actriz ha vuelto a hacer gala de su gran sentido del humor en Instagram porque, aunque sea tendencia, esta combinación es mucho más atrevida que cualquiera de los looks que acostumbra a llevar Blake Lively.

La versión más sofisticada de esta tendencia se la vimos hace unos meses a Dulceida en su Instagram. Sexy a rabiar, la influencer conjuntó un jersey XXL con unas botas rojas 'over the knee'. Un 10 para ambas.

Power of red Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el Oct 21, 2017 at 11:00 PDT

Y si te gustan las botas hasta la rodilla, no te pierdas nuestro shooping de rebajas.

[VER GALERÍA: Botas 'over the knee' de rebajas]

Botas de Mango pinit

También te puede interesar...

- Los vestidos más bonitos de los Premios Oscar

- Los vestidos midi más bonitos y baratos de nueva colección

- La colección de Inès de la Fressange para Uniqlo que llevarán las influencers