Dulceida responde así a los que la critican por su peso

9 feb 2018

Dulceida ha tenido que enfrentarse en las últimas semanas a una gran cantidad de comentarios vejatorios y críticas en las redes sociales, todas ellas relacionadas con su peso. Algo que no ha sentado nada bien a los fans de la influencer, ni por supuesto tampoco a ella.

Las críticas comenzaban para Dulceida después de mostrar su arriesgado look en la alfombra de los premios Goya y poco después volvían a estallar con la campaña que ella misma ha protagonizado para Tezenis. Una campaña que ha generado todo tipo de comentarios por parte de sus detractores, que la acusan de abusar del photoshop.

La youtuber no se ha quedado callada y ha defendido su cuerpo con varios mensajes en sus 'stories' de Instagram, en los que escribe: "Son críticas que no comprendo, porque tengo un cuerpo normal y corriente" (...) "En este momento en el que las mujeres por fin estamos reivindicando nuestros derechos, me parece increible que sea precisamente una mujer la que ataque el cuerpo de otra", asegura.

También confiesa a la revista 'Vanitatis' que "lo que realmente me duele y preocupa cuando se meten con mi cuerpo es que estos comentarios hieran a otras chicas, que tengan complejos y que piensen 'si le dicen esto a Dulceida, entonces yo... ¿Cómo estaré?'", asegura.

Sobre su campaña con la marca Tezenis reconoce que no necesita usar photoshop porque conoce muy bien su cuerpo y afirma: "yo sé perfectamente donde tengo mis chichas y dónde no", concluye.

