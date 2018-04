4 abr 2018

Si alguien sabe de estilo afroamericano, esa es Constance White, autora de 'How to slay', el libro de gran formato que acaba de lanzar Rizzoli y cuyo título viene a significar "cómo impresionar". White ha trabajado en las secciones de estilo del New York Times y el Chicago Tribune, y fue la primera editora de moda de raza negra en la revista Elle. White tiene en su haber otros dos títulos que pueden considerarse precuelas de este: 'Essence: a salute to Michelle Obama' y 'Stylenoir'. Con este libro ha querido hacer justicia a todos esos influencers afroamericanos que, en tantas ocasiones, han sido ninguneados o caricaturizados.

La lista no pretende ser exhaustiva, pero se remonta hasta la bailarina Josephine Baker, a principios del siglo y cuenta con retratos impresionantes de grandes damas del estilo negro, como la escritora Maya Angelou, la modelo Naomi Campbell, la cantante Rihanna, la actriz Pam Grier o la exprimera dama Michelle Obama.

d.r. Pam Grier, estrella del cine blaxploitation d.r. Editorial de moda de los 70

'How to slay', sin embargo, es más que un libro de fotografías: analiza las aportaciones que las celebrities de color han hecho a las tendencias mainstream y el modo en que han funcionado la fusión y la apropiación cultural, tanto en las pasarelas como en el street style. Toda una lección de estilo, en clave afroamericana, analizada por el ojo experto de una especialista en moda y tendencias.

