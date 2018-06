4 jun 2018

Kim Kardashian ha vuelto a hacer enloquecer Instagram. Esta vez se trata de uno de sus 'looks' más extremos, que ha compartido a través de su cuenta en la red social y con el que ha conseguido más de 2 millones de 'me gusta' en poco más de 24 horas. Hasta aquí no es nada a lo que Kim Kardashian no nos tenga ya acostumbradas.

Pero esta vez el causante de todo este revuelo ha sido su vestido transparente que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.

Un vestido liso 'naked' que deja entrever unas braguitas en tono nude y con el que la modelo ha preferido prescindir de sujetador. 'Look' que conjuntó con unos zapatos también transparentes de Yeezy y con un abrigo recto.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 2 Jun, 2018 a las 1:33 PDT

La publicación se ha llenado de miles de comentarios repletos de halagos para la modelo, aunque también se ha dejado ver alguna que otra crítica en la que comparan el vestido escogido por la celebrity con una bolsa de plástico. '¡Para gustos los colores!'

Sea como sea lo que está claro es que Kim Kardashian ha conseguido volver a impactarnos con uno de sus 'looks' más atrevidos.

