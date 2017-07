Qué flores elegir según el tipo de boda que quieras

5 jul 2017

Meses de preparativos exhaustivos de tu boda, más de 10.000 tipos de flores diferentes, ¿y vas a dejar al azar la elección de tu ramo de novia y la decoración floral de tu gran día? ¡Imposible! Por eso, nos hemos dejado aconsejar por los expertos de Colvin para ayudarte con la elección en función del tipo de boda que vayáis a organizar.

Si la tuya es una boda 'vintage'...

Está claro que lo 'retro' está de moda y, en el universo nupcial, parece que la tendencia va a mantenerse unas cuantas temporadas. ¿Sus claves deco? La madera envejecida mezclada con detalles metalizados, mucho blanco, los detalles de decoración 'vintage' que hayas comprado de segunda mano (como te proponíamos aquí) y la naturaleza como protagonista.

Propuesta de ramo de novia de Colvin para una boda 'vintage' pinit

Si tu gran día va a ser un viaje al pasado, los expertos de Colvin recomiendan "flores que proyecten delicadeza y naturalidad como la rosa, en color rosa palo y también en sus variantes más románticas, como son las rosas inglesas. El limonium, el astilbe y el eucalipto se encargarán de aportar ese toque chic, retro y natural. La clave es elegir flores de tonos empolvados que dan una sensación mate y sedosa, con un contrapunto de follaje, eligiendo distintos tamaños".

Para los novios más clásicos

Las bodas clásicas y románticas nunca pasan de moda, pero hay algo que debéis tener claro: clásico no quiere decir aburrido, cursi o soso. Hay muchos detalles, desde el look de la novia a la iluminación o los arreglos florales, que se pueden incorporar para que lo tradicional no sea incompatible con el diseño y la originalidad. Eso sí, huid de las extravagancias y apostad por los detalles especiales que marquen la diferencia.

Propuesta de ramo de novia de Colvin para una boda 'clásica' pinit

Desde Colvin nos recomiendan jugar con "el blanco y los colores pasteles, con dos flores protagonistas: las rosas y las calas blancas". La rosa aporta el toque necesario de elegancia y majestuosidad en una boda, y combina de forma perfecta con la forma sencilla de las calas blancas, una flor que tradicionalmente expresa pureza y que, además, dicen que dan suerte. Además, nos explican, "el complemento perfecto a la decoración floral lo aportan el lisianthus blanco, una flor estival similar a las rosas y las peonias; la forma de estrella de la astrantia, el hipericum blanco y un toque de verde del salal, que aportarán mucha naturalidad".

La apuesta floral en una boda 'rustic chic'

No sabemos si será por las múltiples posibilidades de decoración que ofrece el campo, porque están de moda o, sencillamente, porque son preciosas, pero lo cierto es que las bodas rústicas marcan la tendencia temporada tras temporada. Si apostáis por esta opción, organizad una boda al aire libre en la que los elementos naturales sean los protagonistas y entre ellos, dad un papel estelar a las flores silvestres como la lavanda, el trigo, el astilbe, la paniculata o incluso ramas verdes de olivo o eucalipto, que harán muy especial cualquier rincón o adorno.

Propuesta de ramo de novia de Colvin para una boda 'rustic chic' pinit

Para este gran día, los expertos de Colvin nos recomiendan "la delicadeza de la paniculata, una flor que queda muy bonita tanto en centros de mesa, como parte de la decoración o incluso en los ramos de novia. Es la mejor flor para aportar un toque rústico y romántico, acompañada de rosas blancas, astilbe, astrania, y el contraste de verdes que ofrece el pitosporum o las ramas de olivo, símbolo de la paz y protagonista asegurado en bodas de este estilo".

Y si os casáis en la playa...

Las bodas playeras son las que requieren de mayor sencillez y espontaniedad. Y es que el ruido de las olas, la brisa, el olor a mar, la arena en los pies y como fondo, la inmensidad del océano y el atardecer, requieren de pocos complementos para hacer de tu enlace un lugar idílico. La decoración debe ir dirigida a contribuir a una atmósfera lo más marítima posible: un atril sencillo y sillas blancas de madera, todo adornado con vaporosos tejidos en blanco, notas de azul que combinen con el cielo y el mar...

Propuesta de ramo de novia de Colvin para una boda en la playa pinit

Como reconocen desde Colvin, "en las bodas playeras, las flores pierden protagonismo y comparten su papel principal con todo tipo de elementos relacionados con el mar, pero no por ello dejan de ser imprescindibles, por ejemplo, los pétalos de flores que adornen el pasillo de la ceremonia. Además, las flores elegidas deben ser especies ligeras que aguanten bien el calor y aporten un toque de frescura y colorido, como la cala blanca, el girasol, el lirio, la hortensia, la magnolia o la lavanda".