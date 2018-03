Alicia Vikander tiene el vestido de la invitada de boda perfecta

7 mar 2018

Ausente en los Premios Oscar, Alicia Vikander ha intentado resarcirse en otra alfombra roja de la 'premiere' de 'Tom Raider' en Londres con un look sobresaliente, digno de la invitada perfecta de cualquier boda de noche de esta primavera verano.

Getty Alicia Vikander estrenó 'Tom Raider' en Londres Getty Derrochó estilo con un vestido de Louis Vuitton con estampado oriental Getty Completó el look con unas sandalias doradas con plataforma Getty Y con un look beauty de 100 con coleta 'bubble'

Enfundada en un vestido con estampado floral de Louis Vuitton, la firma de la que es embajadora, Alicia Vikander dio una lección de estilo con uno de sus mejores looks de los últimos meses.

El escote, ni demasiado pronunciado ni muy recatado, la abertura central, el estampado de estilo oriental y los volantes en los hombros conviertieron en su look en el perfecto de una alfombra roja, pero también de una boda de noche de los próximos meses.

Pero todo el mérito no lo tiene solo el vestido de Vuitton, los complementos, unos originales pendientes geométtricos y unas sandalias doradas con ligera plataforma jugaron mucho a su favor. Y tampoco hay que pasar por alto su espectacular look beauty de coleta 'bubble', ojos con puntos de luz en el mismo tono que el labial coral e iluminador en los pómulos. ¡Imposible no querer replicar su look!

También te puede interesar...

- Marcas españolas de complementos para ser la invitada perfecta

- Tu vestido de novia puede estar en Zara y no lo sabías

- Las fotos que no pueden faltar en tu boda