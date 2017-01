Â¡Alerta piercing! Kim Kardashian lo lleva en el labio y Kendall Jenner en el pezÃ³n

12 ene 2017

Kim Kardashian es una nueva Kim desde que sufrió el robo en París. Durante unas semanas no compartió ninguna foto en Instagram y cuando salía a la calle tampoco llevaba joyas, tampoco había salido de Estados Unidos desde que volvió de la Semana de la Moda de París. Han tenido que pasar cuatro meses para que la socialité se decidiera a montar en un avión y su look en el aeropuerto ha revolucionado la red.

Kim Kardashian es una nueva Kim desde el robo de septiembre. pinit CORDON PRESS'

Enfundada en un chándal negro con rayas rojas y unas botas de tacón XXL diseñadas por Kanye West y que están a la venta aquí por 720 euros, fue el centro de todas las miradas en su viaje a Dubai y no por su look, que era de todo menos sencillo, sino por sus accesorios, concretamente uno.

La socialité se ha animado a lucir un piercing en el labios inferior, un aro de plata con el que le ha dado un toque diferente a su imagen. Y ahora la incógnitca es se ha perforado sus característicos labios pero dada su afición por las pelucas y los postizos todo parece indicar que es de pega.

Quien sí lleva perforada una parte de su cuerpo y no precisamente las orejas es Kendall Jenner, que hace unos meses revolucionó la red con un top con transparencias que dejaba ver el piercing que luce en el pezón. "Estaba aterrada. Estaba acostada en esa cama pensando: '¿Por qué estoy haciendo esto?'", contó. "Me dolió pero no tanto como todo el mundo me dijo y no fue tan malo como pensé".

CORDON PRESS Kendall Jenner estrenó piercing en junio del 2016. CORDon PRESS Detalle del top con transparencias de Kendall Jenner.

