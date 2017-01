Los ladrones roban de nuevo a las Kardashians

12 ene 2017

Solo cuatro meses después de que asaltaran a punta de pistola a Kim Kardashian en París y desvalijaran de joyas su apartamento, otro atraco vuelve a tener de protagonistas a las hermanas más famosas del globo terráqueo. Esta vez el objetivo no ha sido ningún hotel ni, por supuesto, ninguna de sus vigiladísimas mansiones, sino la tienda que regentan en la avenida Melrose de Beverly Hills.

Se trata de una de las boutiques de Dash, la firma de ropa que comercializan conjuntamente Kim, Khloé y Kourtney. El ‘modus operandi’ tampoco ha tenido nada que ver con la estudiadísima coreografía que se orquestó en París: aquí, una sola mujer entró en la tienda y, tras merodear algunos minutos, salió pitando con ropa y perfume por valor de 1.600 dólares. Se montó en un coche plateado y se perdió en el horizonte.

No es la primera vez que las hermanas Kardashian tienen problemas de robos en sus tiendas. De hecho, en “Keeping Up with the Kardashians” se vio cómo tuvieron que llamar a capítulo a sus empleadas de la tienda de Nueva York por su dejadez a la hora de vigilar a los clientes que tuvieran la mano demasiado larga. Una de dos: o sus dependientas no se las toman en serio, o las tiendas necesitan un servicio de seguridad profesional. Parece que se ha corrido la voz de que no protegen demasiado su mercancía y son un blanco fácil para los hurtos.

