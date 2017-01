Duelo de estilo metÃ¡lico: Kendall Jenner VS Bella Hadid

17 ene 2017

"Oye, Bella, qué te vas a poner mañana", pregunta Kendall Jenner. A lo que la hermana modelo de Bella Hadid responde: "un plumas plateado". Y el diálogo continúa con la réplica de la hermana elegante de Kim Kardashian: "ah entonces si mañana te toca a ti ponerte el plumífero hoy lo hago yo y para no ir iguales mejor me pongo el dorado, que luego ya están las cansinas de mujerhoy.com acusándonos de habernos marcado un 'copyPaula' y la verdad es que, tía, yo paso mazo de eso". Y entonces Bella le podría haber espetado: "así mejor. Que se hagan un duelo de estilo y punto. Que se centren mejor en Melania Trump que nosotras ya estamos más vistas que el tebeo".

GTRES Kendall Jenner, de compras por Nueva York. GTRES Bella Hadid, de camino al gimnasio.

Esta conversación nunca existió entre las dos it girls, pero sí en la mente de quien suscribe estas palabras. Eso sí, ¿a que sonaba realista? Kendall Jenner y Bella Hadid son las reinas de las pasarelas, pero también del street style, como lo demuestran dos de sus últimos looks. A las modelos no hay tendencia que se les resista y en cuestión de dos días, como si se hubieran puesto de acuerdo, han coincidido con dos plumíferos muy parecidos y suguiendo la tendencia de los acolchados que ha triunfado sobre las pasarelas de Stella McCartney, Acne Studio, Balenciaga y Vivienne Westwood.

Kendall fue la primera que lo usó y quien lo combinó de la manera más sofistica. La Kardashian más elegante fue de compras por Nueva York con con su amiga Hailey Baldwin y lució una chaqueta estilo pex globo de oro metálico que combinó con una camiseta gris, unos pantalones de cuero negros, además de botines con cordones y fular estampado de seda de Chanel que se anudó en el cuello.

De la firma Ports 1961, este abrigo pertenece a la colección masculina y aún está disponible (y rebajado) en la web Lyst.com. Su precio original era de 1.950 euros aunque ha bajado hasta 1092 euros.

Con un look muy relajado y propio de gimnasio, Bella Hadid se dejó fotografiar con unas mallas, un top de Versace que cuesta de 120 euros y zapatillas deportivas negras. El punto de color lo ponía el abrigo plateado, de la colección otoño inverno de Tommy Hilfiger de 239 euros.