Vístete por los pies, vístete con alpargatas

4 may 2017

Cuenta la historia que Francisco Pizarro acostumbraba a jugar a la pelota con unas alpargatas porque, en el ejército, era símbolo de fortaleza lucirlas. Han pasado más de 500 años desde entonces y a pesar de ello no hay verano que las espadrilles no vistan los pies de todos.

Desde Jackie Kennedy a la reina Letizia pasando por las it girls Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Alexa Chung o Leandra Medine, no hay famosa que no haya lucido este zapato con tanta historia y ante el que el resto también caemos rendidas con la llegada del buen tiempo.

Miranda Kerr, con cuñas de esparto

Su origen se remonta al siglo XIV y desde la Guerra Civil las conocemos tal y como ahora. Fueron los soldados republicanos los primeros que llevaron esta zapatilla con suela de cuerda y parte superior de lona a la que la firma española Castañer, aconsejados por Yves Saint Laurent en los años 70, les añadió cuña. Aquella fue la primera vez que las alpargatas se subieron a la pasarela aunque antes ya habían vivido su momento de gloria en 'Atrapa a un ladrón' (1954) cuando Grace Kelly y Cary Grant vistieron sus pies con ellas.

Cómodas, elegantes y, sobre todo, muy veraniegas, están permitidas en (casi) todos los dress code, sobre todo las que tienen cuña, que las puedes lucir tanto para ir a la oficina como para una boda (justo cuando tus pies ya no puedan más con los tacones y no quieras renunciar a ganar unos centímetros).

Las alpargatas que llegarás esta temporada

